Суарес: Бартомеу плохо со мной поступил. Почему нельзя было сказать прямо, что я не нужен?
Поделиться
Нападающий «Атлетико» Луис Суарес раскритиковал бывшего президента «Барселоны» Хосепа Марию Бартомеу.
«Кто плохо со мной обращался в „Барселоне“? Во-первых, президент, который сказал всё прессе, вместо того, чтобы позвонить мне лично и сообщить, что я не нужен. Почему не сказать мне прямо? Человек должен понимать, что это не полезно для клуба», — цитирует Суареса Sport.es.
Суарес выступал в составе «Барселоны» с 2014 года. В прошлом сезоне провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач. С сине-гранатовыми завоевал 13 трофеев, среди которых Кубок Лиги чемпионов и четыре титула чемпиона Испании. 25 сентября 2020 года «Атлетико» официально объявил о трансфере Суареса.
Новость по темеСуарес: прошлым летом меня унизили, «Атлетико» дал мне шанс
Комментарии
Рекомендуем вам
- 25 мая 2021
-
10:33
-
10:24
-
10:16
-
10:08
-
09:47
-
09:22
-
09:21
-
08:48
-
08:30
-
07:40
-
07:16
-
06:45
-
05:17
-
04:40
-
04:18
-
03:53
-
02:21
-
01:42
-
01:19
-
00:54
-
00:47
-
00:28
-
00:28
-
00:12
- 24 мая 2021
-
23:59
-
23:57
-
23:45
-
23:38
-
23:26
-
23:11
-
23:07
-
22:43
-
22:40
-
22:32
-
22:22
Партнерский контент
Рекомендуем вам