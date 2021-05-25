Суарес: Бартомеу плохо со мной поступил. Почему нельзя было сказать прямо, что я не нужен?

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес раскритиковал бывшего президента «Барселоны» Хосепа Марию Бартомеу.

«Кто плохо со мной обращался в „Барселоне“? Во-первых, президент, который сказал всё прессе, вместо того, чтобы позвонить мне лично и сообщить, что я не нужен. Почему не сказать мне прямо? Человек должен понимать, что это не полезно для клуба», — цитирует Суареса Sport.es.

Суарес выступал в составе «Барселоны» с 2014 года. В прошлом сезоне провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач. С сине-гранатовыми завоевал 13 трофеев, среди которых Кубок Лиги чемпионов и четыре титула чемпиона Испании. 25 сентября 2020 года «Атлетико» официально объявил о трансфере Суареса.