Евгений Алдонин покинул «Торпедо»

Пресс-служба московского «Торпедо» сообщила об уходе тренера Евгения Алдонина из московского клуба.

«Тренер Евгений Алдонин покидает футбольный клуб «Торпедо Москва» в связи с истечением трудового контракта. Евгений Валерьевич входил в тренерский штаб чёрно-белых с января 2020 года. Наш клуб благодарит Евгения Алдонина за сотрудничество и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — сообщает пресс-служба «Торпедо».

Алдонин пришёл в тренерский штаб «Торпедо» во время работы в клубе главного тренера Сергея Игнашевича. Алдонин и Игнашевич вместе выступали за московский ЦСКА. Евгений выступал в составе ЦСКА с 2004 по 2013 год, после чего играл в составе нижегородской «Волги», а в 2014-м завершил карьеру.