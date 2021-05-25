«Все в сборе». Головин и Миранчук присоединились к сборной России

Полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук присоединились к сборной России в Нойштифте (Австрия), где национальная команда проводит тренировочный сбор перед Евро-2020.

Пресс-служба сборной России разместила в «Твиттере» фотографию едва приехавших Миранчука и Головина, подписав её: «Кадр дня. Все в сборе».

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.