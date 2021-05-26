Хакшабанович проходит медосмотр для «Рубина». Его переход оценивается в € 5-6 млн

22-летний черногорский крайний полузащитник шведского «Норрчёпинга» Сеад Хакшабанович сегодня, 26 мая, завершит прохождения медицинского обследования перед переходом в казанский «Рубин». Об этом сообщает Fotboll Direkt.
В понедельник, 24 мая, «Норрчёпинг» без Хакшабановича потерпел поражение в матче с «Эльфсборгом» на выезде со счётом 1:0. В этот день футболист и отправился на прохождение первых медицинских тестов. Уже в четверг, 27 мая, ожидается официальное подтверждение трансфера. Если информация СМИ о сделке станет реальностью, то она без сомнения войдёт в список самых дорогостоящих продаж из Швеции, так как в прессе фигурируют суммы в размере 50-60 млн шведских крон, что составляет € 5-6 млн.
Отмечается, что «Рубину» удалось выиграть конкуренцию за игрока у итальянского «Милана». Главным аргументом стало то, что казанцы видят в Хакшабановиче высокий потенциал и готовы предоставить ему большое количество игрового времени.
Хакшабанович стал игроком «Норрчёпинга» летом 2020 года, перейдя из английского «Вест Хэм Юнайтед» за € 2,6 млн. В текущем сезоне он провёл 11 встреч за шведский клуб, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Его контракт с «Норрчёпингом» рассчитан до 30 июня 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в € 4 млн.
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