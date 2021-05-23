Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» поборется с «Наполи» и «Аталантой» за подписание Хакшабановича из «Норрчёпинга»

«Рубин» поборется с «Наполи» и «Аталантой» за подписание Хакшабановича из «Норрчёпинга»
Вячеслав Моренко
Комментарии

Казанский «Рубин» проявляет заинтересованность к 22-летнему черногорскому крайнему полузащитнику шведского «Норрчёпинга» Сеаду Хакшабановичу, сообщает Expressen.

Издание отмечает, что «Рубин» уже провёл первые переговоры с «Норрчёпингом» и готов заплатить требуемую сумму за футболиста. Однако российскому клубу ещё предстоит выиграть борьбу за игрока у двух итальянских команд — у «Аталанты» и «Наполи».

Хакшабанович стал игроком «Норрчёпинга» летом 2020 года, перейдя из английского «Вест Хэм Юнайтед» за € 2,6 млн. В текущем сезоне он провёл 11 встреч за шведский клуб, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Его контракт с «Норрчёпингом» рассчитан до 30 июня 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в € 4 млн.

Новость по теме
Хвича Кварацхелия: я готов к переходу в топ-клуб из АПЛ или Серии А
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021