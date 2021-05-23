«Рубин» поборется с «Наполи» и «Аталантой» за подписание Хакшабановича из «Норрчёпинга»

Казанский «Рубин» проявляет заинтересованность к 22-летнему черногорскому крайнему полузащитнику шведского «Норрчёпинга» Сеаду Хакшабановичу, сообщает Expressen.

Издание отмечает, что «Рубин» уже провёл первые переговоры с «Норрчёпингом» и готов заплатить требуемую сумму за футболиста. Однако российскому клубу ещё предстоит выиграть борьбу за игрока у двух итальянских команд — у «Аталанты» и «Наполи».

Хакшабанович стал игроком «Норрчёпинга» летом 2020 года, перейдя из английского «Вест Хэм Юнайтед» за € 2,6 млн. В текущем сезоне он провёл 11 встреч за шведский клуб, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Его контракт с «Норрчёпингом» рассчитан до 30 июня 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в € 4 млн.