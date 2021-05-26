Защитник «Рубина» Илья Самошников назвал трёх лучших игроков сезона-2020/2021 в РПЛ

Защитник «Рубина» и сборной России Илья Самошников назвал трёх лучших игроков сезона-2020/2021 в Российской Премьер-Лиге.
«В любом случае назову Дзюбу, он стал лучшим бомбардиром, забил 20 мячей и голевых передач у него немало. Выделю Кварацхелию, он молодой, очень перспективный футболист. И мне всегда нравился Влашич, пусть он будет третьим», — цитирует Самошникова «Матч ТВ».
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.
На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге пройдут семь матчей Евро-2020, в том числе Бельгия — Россия и Финляндия — Россия.
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