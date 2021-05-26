Самошников: ребята говорили, что при Бердыеве в «Рубине» нельзя было улыбаться перед игрой

Защитник «Рубина» и сборной России Илья Самошников сравнил атмосферу в национальной команде с дисциплиной в казанском клубе, когда его тренировал Курбан Бердыев.



«Не могу сказать, что в сборной все слишком строго и жёстко. Нормальная дисциплина и отличная внутрикомандная атмосфера. Я не работал в «Рубине» с Курбаном Бердыевым, вот там, я так понял, прям строго было. Ребята говорили, что вроде как улыбаться нельзя было перед игрой», — цитирует Самошникова «Матч ТВ».



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.



На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге пройдут семь матчей Евро-2020, в том числе Бельгия — Россия и Финляндия — Россия.