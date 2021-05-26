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Президент «Фиорентины» прокомментировал назначение Дженнаро Гаттузо

Президент «Фиорентины» прокомментировал назначение Дженнаро Гаттузо
Михаил Рождественский
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Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо прокомментировал назначение на пост главного тренера команды Дженнаро Гаттузо, который ранее работал в «Наполи» и «Милане».

«Я очень счастлив объявить, что Дженнаро будет следующим тренером «Фиорентины». Убеждён, что он поможет нам расти и что история его личности и профессионализма гарантирует команде целеустремлённость и желание победить. Гаттузо всё ещё молодой тренер, но у него уже есть большой опыт.

Также хочу поблагодарить руководство за их командную работу, которая позволила всего за несколько дней до окончания сезона провести столь важные переговоры для будущего клуба», — приводит слова Коммиссо пресс-служба «Фиорентины».

В завершившемся сезоне «Фиорентина», в составе которой выступает российский нападающий Александр Кокорин, заняла 13-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.

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