«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: составы команд на финал Лиги Европы

Стали известны стартовые составы «Вильярреала» и «Манчестер Юнайтед» на финальный матч Лиги Европы УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске (Польша). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед».



«Вильярреал»: Рулли, Педраса, Фойт, Альбиоль, Капу, Парехо, Пино, Торрес, Тригерос, Ж. Морено, Бакка.



«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Байи, Линделёф, Шоу, Мактоминай, Погба, Гринвуд, Фернандеш, Рашфорд, Кавани.

Встречу обслужит бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. Ассистенты — Николя Дано и Сирил Гренгор. Резервный рефери — Славко Винчич.



В полуфинале турнира «Вильярреал» обыграл лондонский «Арсенал» по сумме двух встреч (2:1, 0:0), а «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «Ромы» (6:2, 2:3). Напомним, действующим победителем Лиги Европы и лидером по количеству завоёванных трофеев является «Севилья» (6).