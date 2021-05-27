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«Рубин» приобрёл Сеада Хакшабановича. Контракт игрока с клубом рассчитан на пять лет

«Рубин» приобрёл Сеада Хакшабановича. Контракт игрока с клубом рассчитан на пять лет
Сергей Сорокин
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«Рубин» приобрёл черногорского крайнего полузащитника шведского «Норрчёпинга» Сеада Хакшабановича, сообщает пресс-служба казанской команды. Футболист подписал контракт с российским клубом на пять лет. Хакшабанович будет выступать за «Рубин» под номером 99.

Напомним, «Рубину» удалось выиграть конкуренцию за игрока у итальянского «Милана». Главным аргументом стало то, что казанцы видят в Хакшабановиче высокий потенциал и готовы предоставить ему большое количество игрового времени.

Хакшабанович стал игроком «Норрчёпинга» летом 2020 года, перейдя из английского «Вест Хэм Юнайтед» за € 2,6 млн. В текущем сезоне он провёл 11 встреч за шведский клуб, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Его контракт с «Норрчёпингом» был рассчитан до 30 июня 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в € 4 млн.

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