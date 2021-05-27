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Матч молодёжек «Ахмата» и «Локомотива» завершился потасовкой. У хозяев удалены три игрока

Матч молодёжек «Ахмата» и «Локомотива» завершился потасовкой. У хозяев удалены три игрока
Михаил Рождественский
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В 10-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Ахмат» принимал «Локомотив». Матч прошёл на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном и завершился со счётом 1:5.

Хозяева вышли вперёд уже на шестой минуте усилиями защитника Турпал-Али Ибишева. В дальнейшем забивали только железнодорожники. Дубль оформил полузащитник Тимур Касимов, ещё по мячу себе в актив записали хавбеки Алексей Ларин и Иван Котельников, а также нападающий Матвей Першин, реализовавший пенальти.

На 83-й минуте произошла потасовка, по итогам которой были удалены трое футболистов «Ахмата» — полузащитник Лечи Садулаев, автор гола Ибишев и защитник Абдул-Малик Джакуев.

«Локомотив», набрав 53 очка, занимает пятое место в турнирной таблице первой группы молодёжного первенства. «Ахмат» (46) располагается строчкой ниже.

Россия - Молодёжное первенство. Группа I. 10-й тур
27 мая 2021, четверг. 11:00 МСК
Ахмат-мол.
Грозный
Окончен
1 : 5
Локомотив-мол.
Москва
1:0 Ибишев – 6'   1:1 Касимов – 20'   1:2 Ларин – 42'   1:3 Котельников – 45'   1:4 Касимов – 57'   1:5 Першин – 83' (пен)
Удаления: Садулаев – 83', Ибишев – 83', Джакуев – 83' / нет
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