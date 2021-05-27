Матч молодёжек «Ахмата» и «Локомотива» завершился потасовкой. У хозяев удалены три игрока

В 10-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Ахмат» принимал «Локомотив». Матч прошёл на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном и завершился со счётом 1:5.
Хозяева вышли вперёд уже на шестой минуте усилиями защитника Турпал-Али Ибишева. В дальнейшем забивали только железнодорожники. Дубль оформил полузащитник Тимур Касимов, ещё по мячу себе в актив записали хавбеки Алексей Ларин и Иван Котельников, а также нападающий Матвей Першин, реализовавший пенальти.
На 83-й минуте произошла потасовка, по итогам которой были удалены трое футболистов «Ахмата» — полузащитник Лечи Садулаев, автор гола Ибишев и защитник Абдул-Малик Джакуев.
«Локомотив», набрав 53 очка, занимает пятое место в турнирной таблице первой группы молодёжного первенства. «Ахмат» (46) располагается строчкой ниже.
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