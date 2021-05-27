Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» подписал вратаря «Лилля» Меньяна на замену Доннарумме

«Милан» подписал вратаря «Лилля» Меньяна на замену Доннарумме
Артур Иванов
Комментарии

«Милан» объявил о подписании контракта с 25-летним вратарём Миком Меньяном, который в прошедшем сезоне выступал за «Лилль», сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Контракт с голкипером будет рассчитан до 30 июня 2026 года. В миланском клубе Меньян будет выступать под 16-м номером. Игрок присоединится к новой команде первого июля.

Мик Меньян провёл 180 матчей за «Лилль» за шесть сезонов. Подопечные Кристофа Галтье стали чемпионами Франции в сезоне-2020/2021. В 38 матчах первенства «Лилль» набрал 83 очка и занял первое место в турнирной таблице Лиги 1, обогнав ближайшего преследователя — ПСЖ — на одно очко.

Ранее технический директор «Милана» Паоло Мальдини подтвердил, что голкипер Джанлуиджи Доннарумма покинет клуб на правах свободного агента в июле 2021 года.

Новость по теме
Мальдини подтвердил, что Доннарумма летом покинет «Милан»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021