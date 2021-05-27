«Милан» подписал вратаря «Лилля» Меньяна на замену Доннарумме

«Милан» объявил о подписании контракта с 25-летним вратарём Миком Меньяном, который в прошедшем сезоне выступал за «Лилль», сообщает официальный сайт итальянского клуба.



Контракт с голкипером будет рассчитан до 30 июня 2026 года. В миланском клубе Меньян будет выступать под 16-м номером. Игрок присоединится к новой команде первого июля.



Мик Меньян провёл 180 матчей за «Лилль» за шесть сезонов. Подопечные Кристофа Галтье стали чемпионами Франции в сезоне-2020/2021. В 38 матчах первенства «Лилль» набрал 83 очка и занял первое место в турнирной таблице Лиги 1, обогнав ближайшего преследователя — ПСЖ — на одно очко.



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