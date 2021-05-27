«Болела нога, диагноз шокировал». Клозе объяснил отказ от места в штабе сборной Германии

Бывший тренер «Баварии» Мирослав Клозе объяснил, почему отказался от предложения войти в тренерский штаб Ханс-Дитера Флика в сборной Германии. Главная причина паузы в карьере Клозе связана со здоровьем бывшего футболиста.

«Около трёх недель назад у меня внезапно возникла сильная боль в ноге. Я пошёл к врачам, потому что боль усиливалась. Сначала думал, что это защемление нерва или что-то подобное. Диагноз меня шокировал, у меня обнаружили два тромба в ноге.

Мне сразу же назначили лекарства и прописали специальные чулки, которые теперь нужно носить круглосуточно. Врачи настояли на том, что с этой ситуацией нельзя шутить. Мне прописали практически полный покой. Я не могу бегать, не могу плавать, не могу играть в футбол. Я чуть не сошёл с ума на сборах. Нет возможности бить по мячу или показывать упражнения игрокам. Я неспособен активно двигаться, для меня это жестоко.

Просто стоять на бровке поля? Нет, так не пойдёт. Я так не хочу и не могу работать тренером. Через несколько дней я понял, что никогда не хочу так начинать свою тренерскую карьеру в профессиональном футболе. Либо правильно, либо никак. Или чуть позже. Я отказал всем, кто был во мне заинтересован. Когда я снова стану здоров, хочу использовать всё, что я приобрёл как игрок и как тренер в сборной Германии и «Баварии», а также на тренировочных курсах. Я действительно хочу реализовать свои идеи с командой.

Продолжать работать помощником тренера кажется мне неправильным путём, хотя с человеческой и профессиональной точки зрения было бы подходяще поработать с Фликом в сборной Германии. Но это было бы наиболее удобным путём, а я не хочу этого. Скоро я вернусь. С нетерпением жду работы в качестве главного тренера», — приводит слова Клозе издание Kicker.