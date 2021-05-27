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«Игрок получил то, что хотел». Агент Сильянова — о продлении контракта с «Локо»

«Игрок получил то, что хотел». Агент Сильянова — о продлении контракта с «Локо»
Андрей Панков
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Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы защитника «Локомотива» Александра Сильянова, прокомментировал продление контракта игрока с московским клубом.

«Можно сказать, что продление с «Локо» на пять лет — это хороший шаг. Удовлетворение наше заключается в том, что игрок получил то, что хотел. Саша хотел остаться в клубе. Все остальное в данной ситуации второстепенно. Главное для нас — желания и интересы футболиста», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сильянов попал в структуру «Локомотива» в августе 2019 года. 20-летний защитник уже дебютировал за железнодорожников в Лиге чемпионов, а также провёл два матча в Российской Премьер-Лиге. За «Казанку», вторую команду «Локомотива», в сезоне-2020/2021 Александр сыграл шесть матчей и забил два гола.

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