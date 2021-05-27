Сильянов поделился эмоциями после продления контракта с «Локомотивом»

Сегодня, 27 мая, защитник Александр Сильянов подписал новый пятилетний контракт с московским «Локомотивом». Футболист посвятил пролонгации сотрудничества с железнодорожниками публикацию в социальных сетях.
«Сегодня очень важный для меня день: я подписал новое соглашение с «Локомотивом».
Это огромная радость и импульс к тому, чтобы становиться сильнее, выигрывать конкуренцию и помогать «Локо» побеждать. Я очень хотел остаться в клубе с таким коллективом, такой атмосферой на трибунах, такими болельщиками!
Спасибо «Локомотиву» и моим представителям, особенно Вадиму Шпинёву, что это стало возможным! Вперед, «Локо», — написал Сильянов в своём «инстаграме», опубликовав фото в форме «Локомотива».
Сильянов попал в структуру «Локомотива» в августе 2019 года. 20-летний защитник уже дебютировал за железнодорожников в Лиге чемпионов, а также провёл два матча в Российской Премьер-лиге. За «Казанку», вторую команду «Локомотива», в сезоне-2020/2021 Александр сыграл шесть матчей и забил два гола.
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