Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УЕФА планирует изменить формат Лиги чемпионов

УЕФА планирует изменить формат Лиги чемпионов
Артур Иванов
Комментарии

Руководящие органы УЕФА рассматривают вариант изменения формата решающих матчей плей-офф Лиги чемпионов, сообщает New York Times.

Самым вероятным вариантом станет отказ от двухматчевого противостояния в полуфинале. При этом обе игры, а также сам финал будут проводиться в течение одной недели в одном городе. В городе-организаторе пройдут и другие мероприятия, в том числе концерты, игры легенд и молодёжный финал. Данное решение должно поспособствовать дополнительному притоку денег, а также увеличению охвата зрительской аудитории.

Никакие изменения не вступят в силу как минимум до 2024 года, на который запланирована реформа формата Лиги чемпионов. УЕФА не станет первым органом, решившимся на изменения. Ранее КОНКАКАФ, конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, объявила, что откажется от двухматчевого финального матча, а также изменит ряд других правил подконтрольных турниров.

На прошлой неделе УЕФА опубликовал финансовый анализ, согласно которому ведущие клубы континента понесут убытки в размере более € 8 млрд из-за коронавируса. Во многом именно финансовые трудности клубов вынуждают ассоциацию искать дополнительные источники дохода для команд.

Новость по теме
УЕФА может полностью отменить правило выездного гола в еврокубках
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021