УЕФА планирует изменить формат Лиги чемпионов

Руководящие органы УЕФА рассматривают вариант изменения формата решающих матчей плей-офф Лиги чемпионов, сообщает New York Times.
Самым вероятным вариантом станет отказ от двухматчевого противостояния в полуфинале. При этом обе игры, а также сам финал будут проводиться в течение одной недели в одном городе. В городе-организаторе пройдут и другие мероприятия, в том числе концерты, игры легенд и молодёжный финал. Данное решение должно поспособствовать дополнительному притоку денег, а также увеличению охвата зрительской аудитории.
Никакие изменения не вступят в силу как минимум до 2024 года, на который запланирована реформа формата Лиги чемпионов. УЕФА не станет первым органом, решившимся на изменения. Ранее КОНКАКАФ, конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, объявила, что откажется от двухматчевого финального матча, а также изменит ряд других правил подконтрольных турниров.
На прошлой неделе УЕФА опубликовал финансовый анализ, согласно которому ведущие клубы континента понесут убытки в размере более € 8 млрд из-за коронавируса. Во многом именно финансовые трудности клубов вынуждают ассоциацию искать дополнительные источники дохода для команд.
- 27 мая 2021
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