УЕФА может полностью отменить правило выездного гола в еврокубках

УЕФА рассмотрит возможность полной отмены правила выездного гола для еврокубков, сообщает The Times.



Вопрос об отмене правила будет обсуждаться на заседании комитета УЕФА по клубным соревнованиям в Порту в пятницу, 28 мая. Если УЕФА получит достаточно поддержки от клубов, организация начнёт процесс изменения правила выездного гола.

В апреле сообщалось, что УЕФА планирует внести серьёзные изменения в правило выездного гола на следующий сезон. По новым правилам голы на выезде будут учитываться только в основное время обоих матчей. Если по итогам двух встреч будет назначено дополнительное время, команда, играющая в гостях, не будет иметь преимущество выездного гола. Такое предложение поддерживали ведущие клубы Европы, тогда как предложение полностью отказаться от правила выездного гола было отвергнуто.



Согласно действующему регламенту, при равном счёте в двухматчевом противостоянии в следующий раунд выходит команда, забившая больше голов на чужом поле.