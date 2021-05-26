УЕФА может полностью отменить правило выездного гола в еврокубках

УЕФА рассмотрит возможность полной отмены правила выездного гола для еврокубков, сообщает The Times.
Вопрос об отмене правила будет обсуждаться на заседании комитета УЕФА по клубным соревнованиям в Порту в пятницу, 28 мая. Если УЕФА получит достаточно поддержки от клубов, организация начнёт процесс изменения правила выездного гола.
В апреле сообщалось, что УЕФА планирует внести серьёзные изменения в правило выездного гола на следующий сезон. По новым правилам голы на выезде будут учитываться только в основное время обоих матчей. Если по итогам двух встреч будет назначено дополнительное время, команда, играющая в гостях, не будет иметь преимущество выездного гола. Такое предложение поддерживали ведущие клубы Европы, тогда как предложение полностью отказаться от правила выездного гола было отвергнуто.
Согласно действующему регламенту, при равном счёте в двухматчевом противостоянии в следующий раунд выходит команда, забившая больше голов на чужом поле.
- 26 мая 2021
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