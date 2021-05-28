Президент «Лацио» — об уходе Индзаги: он передумал за одну ночь, я разочарован

Президент «Лацио» Клаудио Лотито прокомментировал уход Симоне Индзаги с поста главного тренера.

«Я был разочарован. Он передумал за одну ночь. Договор был готов, я его подписал. Индзаги должен был связаться с секретарем Кальвери, чтобы подписать его, а вместо этого он так и не появился. Мы провели вместе семь часов и нашли соглашение. Мы пожали друг другу руки. Однако потом он сказал мне, что у него больше нет стимулов, что он не сможет дать игрокам правильную мотивацию. Когда человек говорит вам так, как вы думаете, что держит его? Конечно, если бы он сказал мне об этом накануне вечером, я бы не подготовил контракт для подписания», — приводит слова Лолито Calciomercato.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что Индзаги согласовал с «Лацио» новый контракт, но, получив предложение от миланского «Интера», решил всё же покинуть стан римлян. О назначении Симоне на пост наставника нерадзурри должно быть объявлено в ближайшее время.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии «Лацио» удалось набрать 68 очков, команда завершила его на шестом месте в турнирной таблице. Победителем турнира стал «Интер», в активе которого оказалось 91 очко.