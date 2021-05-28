Тренерские трансферы в Европе. Минимум 10 команд начнут новый сезон с другими наставниками

В европейских чемпионатах сейчас творится что-то невероятное – сложно припомнить момент, когда одновременно столько команд собирались начать сезон с новым главным тренером. Более того, некоторые из наставников переходят из одного клуба в другой внутри чемпионата одной страны, что только подогревает ситуацию на европейском тренерском рынке.

«Реал» уже объявил об уходе Зинедина Зидана: француз во второй раз ушёл в отставку (первый раз в 2018-м) по собственной инициативе, чтобы клуб мог развиваться дальше – как-то он сказал, что команда может стать лучше без него. Из вариантов ему на замену – Антонио Конте и Маурисио Почеттино.

Конте, которого европейские СМИ отправляют в Мадрид, ушёл из «Интера» спустя два года в качестве тренера-чемпиона. La Gazzetta dello Sport и Il Corriere dello Sport писали, что причиной такого решения стало несогласие итальянца с политикой руководства клуба: президент Стивен Чжан собирается сократить зарплатную ведомость на 15-20% и распродать лидеров команды, чтобы выручить порядка 90 млн евро, потому что затраты на сезон сильно превысили доходы – финансовое положение клуба сильно пошатнулось. Конте попросил оставить ведущих игроков и дать гарантии, что ему выделят средства на укрепление состава, но договориться так и не удалось. Болельщики с таким раскладом не согласились: призвали Чжана к отставке, утверждая, что тренер и игроки – неприкосновенны.



Из вариантов ему на замену называют Симоне Индзаги, Маурицио Сарри и Синиша Михайлович.

Андреа Пирло, как сообщают СМИ, уже уволили из «Ювентуса»: его первый сезон у руля клуба стал для него последним из-за неудовлетворительных результатов. Фанаты жаловались, что весь год у команды просто не было тренера – настолько плохо она выглядела. На замену Пирло вот-вот объявят Массимилиано Аллегри – ради возвращения в Турин он отказался от предложений «Интера» и «Реала».

Ещё одна громкая перестановка в Италии – уход Паулу Фонсеки с поста главного тренера «Ромы» и назначение Жозе Моуринью.

Дженнаро Гаттузо закончил с «Наполи» на пятой строчке, и спустя несколько часов после окончания последнего матча в сезоне президент клуба попрощался с тренером в социальных сетях. Весь сезон команду лихорадило: яркие вспышки сменялись ступором, громкие победы – глупыми разгромами. Стоимость состава совсем не соответствует месту в таблице, поэтому дальше «Наполи» пойдёт без Гаттузо. Он уже нашёл себе работу в «Фиорентине», а вот неаполитанский клуб пока окончательно не определился с новым тренером. Возможно, им станет Лучано Спаллетти – по крайней мере, об этом пишут итальянские СМИ.

В Германии всё ещё интереснее: «Бавария» уже точно начнёт сезон с Юлианом Нагельсманом, который ушёл из «Лейпцига» и приступит к работе в Мюнхене 1 июля. На посту он заменит Ханса-Дитера Флика: о своём решении уйти специалист объявил ещё в апреле, когда «Бавария» вылетела из ЛЧ. К расторжению контракта его могли подтолкнуть затянувшиеся разногласия со спортивным директором клуба Хасаном Салихамиджичем из-за трансферов, а также вакантное место в сборной Германии по итогам Евро. Скорее всего, там он и окажется.

«Лейпциг» после ухода Нагельсмана объявил о назначении Джесси Марша – американец работал в «Зальцбурге», так что его, по сути, просто подвинули вверх по вертикали «Ред Булла».

Оливер Гласнер, возглавлявший «Вольфсбург», ушёл в «Айнтрахт». Сейчас руководство клуба ищет замену тренеру, но пока окончательно не определилось. Bild сообщал о кандидатуре Марка ван Боммела, последним местом работы которого был ПСВ.

В «Боруссии» тоже перестановки: Эдин Терзич ушёл, а на его место назначили Марко Розе из другой «Боруссии» – мёнхенгладбахской.

Тренера потерял и чемпион «Франции»: Кристоф Гальтье объявил о своём уходе после окончания сезона, обосновав решение тем, что «его время здесь окончено».

Тренер-триумфатор – один из кандидатов на замену Руди Гарсии, который ушёл из «Лиона». Второе имя, которое мелькает в СМИ, – Жорже Жезуш, возглавляющий сейчас «Бенфику».

Ко всему вышесказанному можно ещё добавить слухи про уход Маурисио Почеттино из «ПСЖ» – либо в «Тоттенхэм», либо в «Реал». При этом сам тренер, как сообщают СМИ, не сообщал руководству клуба о намерении уйти.



Ух, ну и расклады.