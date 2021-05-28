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«Рома» хочет подписать Гранита Джаку

«Рома» хочет подписать Гранита Джаку
Кирилл Горбачинский
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Итальянская «Рома» интересуется полузащитником «Арсенала» Гранитом Джакой. Об этом сообщает Sky Sport.

По информации источника, главный тренер римского клуба Жозе Моуринью хочет видеть в команде 28-летнего футболиста сборной Швейцарии. «Арсенал» готов отпустить Джаку за € 25 млн, однако «Рома» не хочет тратить больше € 20 млн плюс бонусы.

В завершившемся сезоне Джака в 31 матче АПЛ забил один гол и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Моуринью заинтересован в услугах 32-летнего немецкого защитника Жерома Боатенга, покинувшего «Баварию» на правах свободного агента. Также в мае стало известно, что «Рома» планирует подписать Эдена Азара. Римский клуб ставит в приоритет вариант аренды Азара с последующим правом выкупа. «Волки» вдвойне будут заинтересованы в подписании Эдена, если стан команды покинет атакующий полузащитник Генрих Мхитарян.

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