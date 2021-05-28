«Это не человек, а робот». Павлюченко рассказал об игре против Роналду

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной России Роман Павлюченко поделился воспоминаниями о финале Кубка английской лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:0, 1:4 пен), за который тогда выступал форвард Криштиану Роналду.
«Тоттенхэм» не испугался «Юнайтед», а вышел биться: они больше атаковали, а мы отстреливались контратаками, потому что разрывать линии и теряться в зонах с таким соперником нельзя. Играли от обороны, достаточно качественно, за счёт бойцовских качеств сражались с более звёздным составом и дотянули до пенальти.
Против нас играл Роналду — всех обыгрывал на финтах, бил, носился, как лось. Роналду, кстати, похож на Бэйла: это не человек, а робот. В него ввели программу, и он её выполняет, пока не кончится бензин. И бензин не кончается», — написал Павлюченко в своей колонке для «Чемпионата».
- 28 мая 2021
-
12:51
-
12:42
-
12:32
-
12:25
-
12:16
-
12:09
-
11:46
-
11:45
-
11:24
-
11:12
-
11:02
-
10:51
-
10:38
-
10:35
-
10:20
-
10:18
-
09:50
-
09:49
-
09:36
-
09:33
-
08:44
-
08:34
-
07:57
-
07:22
-
07:05
-
06:50
-
06:29
-
05:58
-
05:46
-
05:12
-
04:53
-
04:39
-
04:08
-
03:48
-
03:26