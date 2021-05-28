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«Это не человек, а робот». Павлюченко рассказал об игре против Роналду

«Это не человек, а робот». Павлюченко рассказал об игре против Роналду
Роман Павлюченко
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Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной России Роман Павлюченко поделился воспоминаниями о финале Кубка английской лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:0, 1:4 пен), за который тогда выступал форвард Криштиану Роналду.

«Тоттенхэм» не испугался «Юнайтед», а вышел биться: они больше атаковали, а мы отстреливались контратаками, потому что разрывать линии и теряться в зонах с таким соперником нельзя. Играли от обороны, достаточно качественно, за счёт бойцовских качеств сражались с более звёздным составом и дотянули до пенальти.

Против нас играл Роналду — всех обыгрывал на финтах, бил, носился, как лось. Роналду, кстати, похож на Бэйла: это не человек, а робот. В него ввели программу, и он её выполняет, пока не кончится бензин. И бензин не кончается», — написал Павлюченко в своей колонке для «Чемпионата».

Павлюченко вспоминает финалы. Как дрались с «Локо» и почему будет болеть за «Челси» Павлюченко вспоминает финалы. Как дрались с «Локо» и почему будет болеть за «Челси»
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