Павлюченко вспоминает финалы. Как дрались с «Локо» и почему будет болеть за «Челси»

Всем привет, на связи Роман Павлюченко!



Сегодня поговорим про финалы, футбольную психологию и подготовку к важным играм, ведь уже завтра в главном матче Лиги чемпионов встретятся «Челси» и «Манчестер Сити».



Я, кстати, буду за «Челси», эта команда мне духовно ближе. Там работал Гус Хиддинк, играл Юра Жирков, владелец клуба – наш соотечественник. Плюс с «Челси» у меня связаны приятные воспоминания: я забивал в ворота Чеха и вообще любил наши дерби на «Стэмфорд Бридж» и «Уайт Харт Лейн». Стадионы, может, и старые, но болели там громко и душевно.



Фаворитом финала назову «Сити»: они лучше и по игре, и по подбору футболистов. Зато у «Челси» выделю характер и быстрое движение в атаке, где заправляют молодые футболисты. За счёт этой молодецкой скорости «Челси» обыграл «Сити» в финале Кубка лиги – сможет и в финале Лиги чемпионов.

***

Итак, мои финалы начались в детстве на турнирах уровня «Кожаный мяч». Когда тебе восемь-девять лет и тебе вручают кубок, ты не до конца понимаешь, что происходит. Просто очень рад. Однажды после одной из побед мне как лучшему игроку турнира подарили маленький телевизор. Притащил его домой, мама радостно встречала: «Ого, сын приехал». Правда, потом этот телевизор пропал; не знаю, где он сейчас. Наверное, унесли мыши с тараканами.



В профессиональной карьере у меня было четыре финала: три в Кубке России (за «Спартак», «Локомотив» и «Урал») и самый мощный в Англии в 2009 году с «Манчестер Юнайтед», когда нам в финале Кубка лиги противостояли Тевес, Скоулз, Роналду и Рио Фердинанд.



Перед такими играми возникает только одна мысль: «Мы так долго шли к этому финалу! Возможно, это единственный финал в карьере. Надо отдать все силы». Тут и слова тренера не нужны, поэтому перед игрой не было мотивационной накачки. Все всё понимали, а за пять дней до игры клуб провёл фотосессию – сделали огромные плакаты высотой около метра и повесили в раздевалке «Уэмбли» внутри наших подписанных шкафчиков. После матче игроки забрали самих себя домой – мой плакат висит у нас дома до сих пор.

Сколько раз я просыпался ночью перед финалом? Я и не ложился, а точнее вообще не спал – это же финал Кубка в Англии.



Хотя переживания бывают перед каждым важным матчем, и тогда я выключаю в спальне свет, начинаю настраиваться, задавать самому себе вопросы: как правильно сыграть и как лучше выбрать позицию. Полночи думаешь, потом засыпаешь, а эта тревожность не уходит до стартового свистка.

***

Полный «Уэмбли», под 90 тысяч зрителей, стадион чётко поделён на красную и белую половины, чувствую волнение даже перед разминкой, и тут начинается матч, я забываю всё, что вбивал ночью в голову, все эти мысли про то, как действовать и настроиться. Оно улетает. Ты играешь по ситуации, потому что в футболе решают доли секунды, мяч постоянно двигается, и тебе надо находить лучшие варианты. Вылетают из головы даже слова тренера – ты действуешь и двигаешься сам.



«Тоттенхэм» не испугался «Юнайтед», а вышел биться: они больше атаковали, а мы отстреливались контратаками, потому что разрывать линии и теряться в зонах с таким соперником нельзя. Играли от обороны, достаточно качественно, за счёт бойцовских качеств сражались с более звёздным составом и дотянули до пенальти.

Против нас играл Роналду – всех обыгрывал на финтах, бил, носился, как лось. Роналду, кстати, похож на Бэйла: это не человек, а робот, в него ввели программу, и он её выполняет, пока не кончится бензин. И бензин не кончается.



Меня заменили во втором тайме, и тут я почувствовал, каким железным человеком надо быть тренеру, чтобы смотреть матч со стороны и сохранять нервы. Я сильно переживал, в какие-то моменты вскакивал.



А потом мы проиграли по пенальти.



Слёз после матча не было. В раздевалке тоже обошлось без негатива, Реднапп, наоборот, сказал, что мы бились и мы молодцы. Одно дело – проиграть 0:5; другое – биться с командой Фергюсона на равных. Среди нас не было угнетения, мы могли смотреть другу другу в глаза и говорить «спасибо». Как говорится, не обосрались. Вот в Мариборе было стыдно, а когда соперник сильнее тебя, но ты бьёшься и доводишь матч до пенальти – это другие ощущения.



После игры спокойно сели с женой и ребёнком в машину. Мы с Ларисой всегда обсуждаем футбол, она всю жизнь следит за мной, ходит на все матчи, так что хорошо разбирается. Подобная беседа состоялась и после финала на «Уэмбли».

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

***

Вспомню ещё один проигранный финал.

В Сочи, когда подрались игроки «Локо» и «Урала». Во время потасовки я уже был на скамейке (меня заменили после первого тайма), а когда добежал до ребят, драка уже закончилась.

Почему так произошло? Это футбол, эмоции, никто не хотел уступать. Красиво ли это? Некрасиво, драка испортила финал, но все мы живые люди и не хотим уступать. Тем более в «Урале» у нас была крепкая боевая командочка, но сказался класс «Локомотива»: если мы не могли атаковать, то они держали мяч и на кубковом классе довели матч до победы.



Что ещё вспомнить про «Урал»?



Особенно весёлых история про Григория Иванова у меня нет, могу лишь сказать, что он сильно переживал и находился рядом с командой чаще, чем со своей семьёй. Мог накричать, требовал от игроков максимум, но через пару часов остывал и говорил: «Всё нормально, не переживайте».

Фото: РИА Новости

***

А вообще победа в Кубке – это нечто, трофей остаётся с тобой на всю жизнь. Хочется не просто поиграть, а что-то выиграть.



Я дважды брал Кубок и счастлив.



И теперь, заходя в комнату с наградами, смотрю на медаль или фотографию и вспоминаю, как летели с кубком домой, как самолёт с трудом набирал высоту из-за нашего шума, как мы пили шампанское и фотографировались.



Ради таких моментов играем в футбол.