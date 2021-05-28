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Роман Павлюченко: драка испортила финал Кубка России в 2017-м

Роман Павлюченко: драка испортила финал Кубка России в 2017-м
Роман Павлюченко
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Бывший нападающий «Урала» Роман Павлюченко поделился воспоминаниями о финальном матче Кубка России сезона-2016/2017 с «Локомотивом».

Напомним, железнодорожники завоевали трофей, одержав победу со счётом 2:0. В концовке встречи на поле случилась потасовка, по итогам которой пятеро футболистов получили красные карточки.

«Во время потасовки я уже был на скамейке — меня заменили после первого тайма. А когда добежал до ребят, драка уже закончилась. Почему так произошло? Это футбол, эмоции, никто не хотел уступать. Красиво ли это? Некрасиво, драка испортила финал, но все мы живые люди и не хотим уступать. Тем более в «Урале» у нас была крепкая боевая командочка, но сказался класс «Локомотива»: если мы не могли атаковать, то они держали мяч и на кубковом классе довели матч до победы», — написал Павлюченко в своей колонке для «Чемпионата».

Павлюченко вспоминает финалы. Как дрались с «Локо» и почему будет болеть за «Челси» Павлюченко вспоминает финалы. Как дрались с «Локо» и почему будет болеть за «Челси»
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