Игнашевич: нынешняя сборная России находится на уровне выше среднего

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич в преддверии Евро-2020 оценил уровень национальной команды.

«Я думаю, что у сборной на Евро всё будет хорошо.

Упал ли уровень сборной после 2018 года? Нет, я считаю, что он поднялся и на одном — выше среднего — уровне находится», — сказал Игнашевич в интервью на YouTube-канале Тимура Журавеля.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.