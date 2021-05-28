Игнашевич: нынешняя сборная России находится на уровне выше среднего
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Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич в преддверии Евро-2020 оценил уровень национальной команды.
«Я думаю, что у сборной на Евро всё будет хорошо.
Упал ли уровень сборной после 2018 года? Нет, я считаю, что он поднялся и на одном — выше среднего — уровне находится», — сказал Игнашевич в интервью на YouTube-канале Тимура Журавеля.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.
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