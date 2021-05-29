«Интер Майами» Бекхэма оштрафован на $ 2 млн за подписание Матюиди

MLS завершила расследование перехода бывшего полузащитника «Ювентуса» Блеза Матюиди в «Интер Майами», основателем и совладельцем которого является экс-игрок национальной команды Англии Дэвид Бекхэм, сообщается на официальном сайте лиги.
В результате разбирательства в MLS пришли к выводу, что клуб нарушил правила определения в составе Блеза Матюиди и Андреса Рейеса. Француз должен был иметь статус назначенного игрока, то есть его были обязаны вывести из-под потолка зарплат, а не использовать целевой бюджет. Также выяснилось, что команда не раскрывала действительные соглашения, которые привели к заниженным зарплатам Леандро Гонсалеса Пиреса, Хорхе Фигаля и Хулиана Каррансы. По итогам расследования клуб получил денежный штраф в размере $ 2 млн.
Напомним, Матюиди стал игроком «Интер Майами» в августе 2020 года. Ранее французский футболист выступал за туринский «Ювентус», «Пари Сен-Жермен», «Сент-Этьен» и «Труа».
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