Жардим возглавил клуб из Саудовской Аравии

Португальский специалист Леонарду Жардим станет главным тренером клуба из Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 46-летний португалец возглавит «Аль-Хиляль». Специалист заключил контракт до конца июня 2022 года. Последним местом работы Жардима был французский «Монако», тренер покинул клуб в январе 2019 года.

В конце апреля агент Деннис Лахтер назвал Жардима оптимальным кандидатом на пост главного тренера «Спартака».

«Думаю, это может быть Леонарду Жардим. Голодный, без работы, всегда готовый к вызову. Наглый, борзый, амбициозный, эгоцентричный, может кого угодно на место поставить. Проповедует вариативные системы игры. Его команды легко перестраиваются по ходу матча. Человек полтора года без команды, при этом из десятки лучших тренеров не вываливается, что говорит само за себя. Для меня очень сильная кандидатура. Жардим смотрит игры «Спартака», и если клубу он интересен, могу его привести», – говорил Лахтер.