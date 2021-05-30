«Челси» пропустил меньше всех мячей в прошедшей Лиге чемпионов

В завершившейся Лиге чемпионов обладатель титула – «Челси» – пропустил меньше всех голов. Всего в воротах лондонской команды в течение еврокубка оказалось четыре мяча.
«Челси» в победном матче (2:1) пропустил от «Ренна» (Серу Гирасси), в ничейной встрече с «Краснодаром» (1:1, гол Реми Кабелла), в проигранном матче с «Порту» (0:1, гол Мехди Тареми) и в игре с «Реалом» (1:1, гол Карима Бензема).
Соперник «Челси» по финалу Лиги чемпионов «Манчестер Сити» пропустил пять мячей.
В финальном матче Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Челси» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0. Победный гол в этой встрече на 42-й минуте забил Кай Хаверц. Результативной передачей отметился Мэйсон Маунт.
«Челси» во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. Впервые лондонцы выиграли Лигу чемпионов в 2012 году. «Манчестер Сити» впервые играл в финале турнира.
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