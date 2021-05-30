Серхио Агуэро сегодня пройдёт медобследование для трансфера в «Барселону»
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Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро близок к переходу в «Барселону», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, сегодня, 30 мая, 32-летний аргентинский футболист пройдёт медицинское обследование, после чего будет подписан контракт с каталонским клубом. Ожидается, что соглашение Агуэро с «Барселоной» будет рассчитано до 2023 года.
Напомним, контракт Серхио Агуэро с «Манчестер Сити» истекает летом. Английский клуб принял решение не продлевать соглашение с аргентинцем. 32-летний нападающий выступал в составе «горожан» с 2011 года. Агуэро выиграл вместе с «Манчестер Сити» пять чемпионатов Англии, Кубок и три Суперкубка Англии, а также шесть Кубков английской лиги.
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