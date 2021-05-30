Агуэро не смог сдержать слёз после поражения «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро не смог сдержать слёз после поражения команды в финале Лиги чемпионов с «Челси». Аргентинец начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 77-й минуте.

В финальном матче Лиги чемпионов сезона-2020/21 «Челси» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0.

«Челси» во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. Впервые лондонцы выиграли Лигу чемпионов в 2012 году. «Манчестер Сити» впервые играл в финале турнира.

Контракт Серхио Агуэро с «Манчестер Сити» истекает летом. Клуб принял решение не продлевать соглашение с аргентинцем. 32-летний нападающий выступал в составе «горожан» с 2011 года. Агуэро выиграл вместе с «Манчестер Сити» пять чемпионатов Англии, Кубок и три Суперкубка Англии, а также шесть Кубков английской лиги.