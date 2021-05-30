Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бускетс, Альба и Гризманн могут покинуть «Барселону»

Бускетс, Альба и Гризманн могут покинуть «Барселону»
Артур Иванов
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта готовит глобальную перестройку команды, сообщает AS.

Команду могут покинуть Жорди Альба, Серхио Бускетс, Серхи Роберто, Антуан Гризманн, Филиппе Коутиньо и Усман Дембеле. По информации источника, Альба, вероятно, отправится в мадридский «Атлетико». Бускетс — в мюнхенскую «Баварию». Гризманн — в «ПСЖ». Коутинью может вернуться в «Ливерпуль». Дембеле, скорее всего, перейдёт в один из клубов АПЛ. Серхи Роберто — в один из французских клубов.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб испытывает серьёзные финансовые проблемы. Поэтому планирует расстаться с рядом высокооплачиваемых игроков. «Барселона» публиковала годовой финансовый отчёт, согласно которому краткосрочный долг каталонского клуба составил около € 730 млн, а вся сумма задолженностей сине-гранатовых достигла почти € 1,2 млрд.

Новость по теме
«Барселона» заплатит Куману € 13 млн в случае досрочного увольнения
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021