Бускетс, Альба и Гризманн могут покинуть «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта готовит глобальную перестройку команды, сообщает AS.



Команду могут покинуть Жорди Альба, Серхио Бускетс, Серхи Роберто, Антуан Гризманн, Филиппе Коутиньо и Усман Дембеле. По информации источника, Альба, вероятно, отправится в мадридский «Атлетико». Бускетс — в мюнхенскую «Баварию». Гризманн — в «ПСЖ». Коутинью может вернуться в «Ливерпуль». Дембеле, скорее всего, перейдёт в один из клубов АПЛ. Серхи Роберто — в один из французских клубов.



Ранее сообщалось, что каталонский клуб испытывает серьёзные финансовые проблемы. Поэтому планирует расстаться с рядом высокооплачиваемых игроков. «Барселона» публиковала годовой финансовый отчёт, согласно которому краткосрочный долг каталонского клуба составил около € 730 млн, а вся сумма задолженностей сине-гранатовых достигла почти € 1,2 млрд.

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