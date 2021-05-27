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«Барселона» заплатит Куману € 13 млн в случае досрочного увольнения

«Барселона» заплатит Куману € 13 млн в случае досрочного увольнения
Артур Иванов
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Стала известна сумма, в которую «Барселоне» обойдётся увольнение главного тренера Рональда Кумана, сообщает sport.es.

По информации источника, если Куман покинет команду до конца контракта, клуб должен выплатить ему € 5,8 млн. А также годовую зарплату тренера – € 7,2 млн. В общей сумме наставник может рассчитывать на компенсацию в размере € 13 млн.

Также каталонский клуб должен был компенсировать федерации футбола Нидерландов € 5 млн за досрочный уход Кумана с поста наставника сборной. У источника нет точных сведений касательно того, была ли выплачена эта сумма «Барселоной» либо же Куманом лично.

Нидерландский тренер и «Барселона» проведут повторные переговоры через 15 дней.

В прошедшем сезоне чемпионом Испании стал мадридский «Атлетико». Клуб набрал 86 очков за 38 встреч.
«Реал» стал вторым в таблице с 84 набранными очками. Третье место досталось «Барселоне» — 79 очков.

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