«Барселона» заплатит Куману € 13 млн в случае досрочного увольнения

Стала известна сумма, в которую «Барселоне» обойдётся увольнение главного тренера Рональда Кумана, сообщает sport.es.



По информации источника, если Куман покинет команду до конца контракта, клуб должен выплатить ему € 5,8 млн. А также годовую зарплату тренера – € 7,2 млн. В общей сумме наставник может рассчитывать на компенсацию в размере € 13 млн.



Также каталонский клуб должен был компенсировать федерации футбола Нидерландов € 5 млн за досрочный уход Кумана с поста наставника сборной. У источника нет точных сведений касательно того, была ли выплачена эта сумма «Барселоной» либо же Куманом лично.



Нидерландский тренер и «Барселона» проведут повторные переговоры через 15 дней.



В прошедшем сезоне чемпионом Испании стал мадридский «Атлетико». Клуб набрал 86 очков за 38 встреч.

«Реал» стал вторым в таблице с 84 набранными очками. Третье место досталось «Барселоне» — 79 очков.