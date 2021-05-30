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«Пусть играют в Суперлиге втроём». Чеферин — о действиях «Барселоны», «Ювентуса» и «Реала»

«Пусть играют в Суперлиге втроём». Чеферин — о действиях «Барселоны», «Ювентуса» и «Реала»
Артур Иванов
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Президент УЕФА Александер Чеферин раскритиковал «Ювентус», «Барселону» и «Реал», поддерживающих проект Европейской Суперлиги.

«Они не должны парализовывать футбол своими действиями. Странно читать пресс-релизы этих трёх клубов против сотен других клубов. Правильный подход — диалог. Они должны сказать, хотят они вернуться или нет. Хотят играть в Суперлиге? Пускай играют там втроём», — приводит слова Чеферина Mundo Deportivo.

Напомним, Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия). Турнир должен был заменить Лигу чемпионов, однако участникам проекта пригрозили исключением из национальных турниров, и запуск сорвался.

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