Чеферин: необходимо мужество, чтобы признать свои ошибки. Девять клубов так и поступили

Президент УЕФА Александер Чеферин выступил с комментариями, касающимися заявления организации о мерах, предпринятых после попытки 12 клубов создать Европейскую Суперлигу.
«На Конгресе УЕФА две недели назад я завил, что необходимо мужество, чтобы признать свои ошибки. Девять клубов так и поступили. Наша организация хочет оставить эту главу позади и двигаться вперёд с позитивным настроем, принимая свои обязательства и готовность исправлять любые сбои.
Объявленные меры серьёзны, но УЕФА не удержит ни одного финансового штрафа. Все они будут реинвестированы в молодёжный и массовый футбол по всей Европе, включая Великобританию.
Эти клубы быстро осознали свои ошибки и приняли меры, чтобы продемонстрировать своё раскаяние и будущую приверженность европейскому футболу. Этого нельзя сказать о клубах, которые продолжают участвовать в так называемой «Суперлиге», и УЕФА будет иметь дело с этими клубами впоследствии», — заявил Чеферин.
Напомним, что следующие девять клубов приняли меры и ранее заявили о выходе из Суперлиги: «Арсенал», «Милан», «Челси», «Атлетико», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм».
- 7 мая 2021
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