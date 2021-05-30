В «Нижнем Новгороде» отреагировали на информацию о возможном назначении Стойлова

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал информацию о возможном назначении Станимира Стойлова на пост главного тренера.

«В списке кандидатов на пост главного тренера присутствуют как отечественные, так и иностранные специалисты. Входит ли туда Стойлов, оставлю без комментариев», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Сообщалось, что «Нижний Новгород» может назначить Станимира Стойлова. Руководство команды рассматривает кандидатуры тренеров из Сербии, Румынии и России.

54-летний болгарский специалист Станимир Стойлов руководил «Астаной» с 2014 по 2018 год. Под его руководством столичная команда четыре раза кряду становилась чемпионом Казахстана, а также впервые в истории казахстанского футбола вышла в групповой этап Лиги Чемпионов, два раза участвовала в групповом раунде, а также в 1/16 финала Лиги Европы.