В «Нижнем Новгороде» отреагировали на информацию о возможном назначении Стойлова

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал информацию о возможном назначении Станимира Стойлова на пост главного тренера.
«В списке кандидатов на пост главного тренера присутствуют как отечественные, так и иностранные специалисты. Входит ли туда Стойлов, оставлю без комментариев», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Сообщалось, что «Нижний Новгород» может назначить Станимира Стойлова. Руководство команды рассматривает кандидатуры тренеров из Сербии, Румынии и России.
54-летний болгарский специалист Станимир Стойлов руководил «Астаной» с 2014 по 2018 год. Под его руководством столичная команда четыре раза кряду становилась чемпионом Казахстана, а также впервые в истории казахстанского футбола вышла в групповой этап Лиги Чемпионов, два раза участвовала в групповом раунде, а также в 1/16 финала Лиги Европы.
- 30 мая 2021
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