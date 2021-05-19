В «Нижнем Новгороде» сообщили, что Кержаков — кандидат на пост главного тренера клуба

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов сообщил, что экс-наставник «Томи» Александр Кержаков является одним из кандидатом на пост главного тренера нижегородской команды.

«С главным тренером ещё не определились. Кержаков — один из кандидатов. В ближайшее время планируем выбрать тренера», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, «Нижний Новгород» занял третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, но вышел в Российскую Премьер-Лигу, поскольку финишировавший вторым «Оренбург» не прошёл лицензирование из-за несоответствия домашнего стадиона критериям высшей лиги.



В завершившемся розыгрыше ФНЛ «Нижний Новгород» набрал в 42 турах 88 очков, одержав 27 побед, потерпев восемь поражений и семь раз сыграв вничью.