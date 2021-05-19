В «Нижнем Новгороде» сообщили, что Кержаков — кандидат на пост главного тренера клуба

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов сообщил, что экс-наставник «Томи» Александр Кержаков является одним из кандидатом на пост главного тренера нижегородской команды.
«С главным тренером ещё не определились. Кержаков — один из кандидатов. В ближайшее время планируем выбрать тренера», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, «Нижний Новгород» занял третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, но вышел в Российскую Премьер-Лигу, поскольку финишировавший вторым «Оренбург» не прошёл лицензирование из-за несоответствия домашнего стадиона критериям высшей лиги.
В завершившемся розыгрыше ФНЛ «Нижний Новгород» набрал в 42 турах 88 очков, одержав 27 побед, потерпев восемь поражений и семь раз сыграв вничью.
- 19 мая 2021
-
20:45
-
20:45
-
20:42
-
20:33
-
20:31
-
20:25
-
20:23
-
20:06
-
20:03
-
19:59
-
19:57
-
19:34
-
19:17
-
19:15
-
19:04
-
19:00
-
18:55
-
18:49
-
18:40
-
18:32
-
18:32
-
18:20
-
18:06
-
18:02
-
17:45
-
17:45
-
17:42
-
17:30
-
17:14
-
17:14
-
16:54
-
16:49
-
16:37
-
16:24
-
16:12