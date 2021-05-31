Бэйл, Рэмси и Аллен вошли в заявку сборной Уэльса на Евро-2020

Пресс-служба сборной Уэльса в «Твиттере» представила заявку команды на чемпионат Европы по футболу — 2020.
Заявка выглядит следующим образом:
вратари — Адам Дэвис («Сток Сити»), Уэйн Хеннесси («Кристал Пэлас»), Дэнни Уорд («Лестер»);
защитники — Джеймс Лоуренс («Санкт-Паули»), Крис Мефам («Борнмут»), Крис Гантер («Чарльтон»), Коннор Робертс, Бен Кабанго (оба — «Суонси»), Джо Родон, Бен Дэвис (оба — «Тоттенхэм»), Рис Норрингтон-Дэвис («Шеффилд Юнайтед»), Неко Уильямс («Ливерпуль»);
полузащитники — Рубин Колвилл, Джонатан Уильямс (оба — «Кардифф»), Аарон Рэмси («Ювентус»), Джо Моррелл («Лутон»), Итан Ампаду («Челси»), Джо Аллен («Сток Сити»), Мэттью Смит («Манчестер Сити»), Дилан Левитт («Манчестер Юнайтед»), Дэвид Брукс («Борнмут»), Гарри Уилсон («Ливерпуль»);
нападающие — Дэн Джеймс («Манчестер Юнайтед»), Гарет Бэйл («Реал»), Киффер Мур («Кардифф»), Тайлер Робертс («Лидс»).
2 июня Уэльс в гостях проведёт товарищескую встречу со сборной Франции, а 5-го — с Албанией. На групповом этапе Евро-2020 Уэльсу предстоит сыграть со Швейцарией, Турцией и Италией.
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