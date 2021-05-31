Денис Давыдов: в какую команду ни приду, слышу: «О, Месси». Даже в Болгарии

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов, ныне выступающий за «Томь», высказался об интервью, в котором владелец красно-белых Леонид Федун сравнил его с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.



«Честно, никогда не придавал этому значения. Ну, сказал Леонид Арнольдович про Месси и сказал. Меня это не расслабляло, а скорее мотивировало. Меня в «Спартаке» как только не подкалывали! До сих пор в какую команду ни приду, первое, что слышу: «О, Месси». Даже в Болгарии. Когда переходил в софийский ЦСКА, кто-то из местных журналистов, видимо, нашёл тот заголовок и написал: «К нам едет спартаковский Месси». Ну, смешно. Но что с этим сделать, я не понимаю.



В «Спартаке» меня каждый подтравливал. Но в шутку, и я это понимал. Да, в какой-то момент мне это надоело. Но не напрягало. И, соответственно, на моей игре никак не сказывалось. Какая разница, как меня называют? Хоть Пеле!» — цитирует Давыдова Sport24.