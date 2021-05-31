Марио Фернандес и Денис Черышев пропустят товарищеский матч сборной России с Польшей

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что защитник Марио Фернандес и полузащитник Денис Черышев пропустят товарищеский матч с национальной командой Польши, который пройдёт завтра, 1 июня.

«Фернандес будет полностью готов к Евро. Когда у футболиста небольшая травма, мы относимся к этому максимально внимательно. Стараемся восстановить игрока так, чтобы не было рецидива. Мы и в Москве, и в Инсбруке проверили Марио, сделали МРТ. Сегодня он занимается с большой нагрузкой, приступил к упражнениям с мячом. Проблем тут никаких не вижу.

С Черышевым то же самое — он получил один день отдыха. Мы сделали снимки, нога в нормальном состоянии. Самошников только вчера вечером пожаловался на боль в задней поверхности бедра. Завтра наши польские друзья помогут сделать обследование. Надеемся, что ничего страшного нет. Но то, что они не сыграют завтра с Польшей, это однозначно», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Контрольный матч с Польшей станет для сборной России одним из этапов подготовки к чемпионату Европы – 2020.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.

На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге пройдут семь матчей Евро-2020, в том числе Бельгия — Россия и Финляндия — Россия.