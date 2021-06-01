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Okko эксклюзивно покажет товарищеские матчи перед Евро-2020

Okko эксклюзивно покажет товарищеские матчи перед Евро-2020
Максим Хрущ
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Okko эксклюзивно покажет в России восемь товарищеских матчей перед Евро-2020. Речь идёт о следующих контрольных встречах:

  • 2 июня: Германия – Дания;
  • 2 июня: Франция – Уэльс;
  • 2 июня: Нидерланды – Шотландия;
  • 2 июня: Англия – Австрия;
  • 4 июня: Испания – Португалия;
  • 6 июня: Дания – Босния и Герцеговина;
  • 6 июня: Англия – Румыния;
  • 6 июня: Бельгия – Хорватия.

«Okko Спорт предлагает ценителям футбола возможность смотреть игры лучших команд мира. Этим летом подписчиков сервиса ждут приятные сюрпризы – мы покажем не только Кубок Америки, но и товарищеские матчи перед Евро-2020, в которых сыграют сильнейшие сборные. Среди эксклюзивных матчей Okko Спорт — игры, в которых участвуют Дания и Бельгия, соперницы сборной России по группе B», — сказал генеральный директор Okko Спорт Олег Манжа.

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