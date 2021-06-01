Okko эксклюзивно покажет товарищеские матчи перед Евро-2020
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Okko эксклюзивно покажет в России восемь товарищеских матчей перед Евро-2020. Речь идёт о следующих контрольных встречах:
- 2 июня: Германия – Дания;
- 2 июня: Франция – Уэльс;
- 2 июня: Нидерланды – Шотландия;
- 2 июня: Англия – Австрия;
- 4 июня: Испания – Португалия;
- 6 июня: Дания – Босния и Герцеговина;
- 6 июня: Англия – Румыния;
- 6 июня: Бельгия – Хорватия.
«Okko Спорт предлагает ценителям футбола возможность смотреть игры лучших команд мира. Этим летом подписчиков сервиса ждут приятные сюрпризы – мы покажем не только Кубок Америки, но и товарищеские матчи перед Евро-2020, в которых сыграют сильнейшие сборные. Среди эксклюзивных матчей Okko Спорт — игры, в которых участвуют Дания и Бельгия, соперницы сборной России по группе B», — сказал генеральный директор Okko Спорт Олег Манжа.
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