Okko эксклюзивно покажет товарищеские матчи перед Евро-2020

Okko эксклюзивно покажет в России восемь товарищеских матчей перед Евро-2020. Речь идёт о следующих контрольных встречах:

2 июня: Германия – Дания;

2 июня: Франция – Уэльс;

2 июня: Нидерланды – Шотландия;

2 июня: Англия – Австрия;

4 июня: Испания – Португалия;

6 июня: Дания – Босния и Герцеговина;

6 июня: Англия – Румыния;

6 июня: Бельгия – Хорватия.

«Okko Спорт предлагает ценителям футбола возможность смотреть игры лучших команд мира. Этим летом подписчиков сервиса ждут приятные сюрпризы – мы покажем не только Кубок Америки, но и товарищеские матчи перед Евро-2020, в которых сыграют сильнейшие сборные. Среди эксклюзивных матчей Okko Спорт — игры, в которых участвуют Дания и Бельгия, соперницы сборной России по группе B», — сказал генеральный директор Okko Спорт Олег Манжа.