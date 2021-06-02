Сборная России нанесла один удар в створ ворот Польши. Это худший результат за 7 месяцев

Сборная России нанесла всего один удар в створ в товарищеском матче с национальной командой Польши, сообщается в «твиттере» OptaIvan.

По данным источника, этот результат является худшим с октября 2020 года.

В товарищеском матче в рамках подготовки к Евро-2020 сборная Польши встречалась с национальной командой России. Игра прошла на стадионе «Мейски» во Вроцлаве (Польша) и завершилась ничьей со счётом 1:1. За сборную России забил Вячеслав Караваев. За сборную Польши отличился Якуб Шверчок.

Напомним, Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.