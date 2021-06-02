«ПСЖ» планирует продлить аренду Мойзе Кина

Нападающий «Эвертона» Мойзе Кин может остаться в «ПСЖ» ещё на один сезон. Как сообщил в своём аккаунте в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо, парижский клуб сделал запрос о продлении аренды 21-летнего итальянца.

Отмечается, что английский клуб примет окончательное решение после назначения нового главного тренера. На этой неделе команду покинул Карло Анчелотти.

В сезоне-2020/21 Кин сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал одну голевую передачу.

В апреле сообщалось, что «Эвертон» намерен продать Кина летом и желает выручить с этого трансфера примерно € 50 млн. При этом ряд итальянских клубов также намерены включиться в гонку за Кина, но только в том случае, если переговоры «Эвертона» и «ПСЖ» окажутся неудачными.