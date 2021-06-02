Бубнов: возрастной Бельгии будет непросто под давлением, которое Россия оказала на Польшу

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о товарищеской встрече сборной России со сборной Польши (1:1).



«За исключением самого начала матча, когда хозяева были активнее и забили гол после ошибки нашей обороны и рикошета, поляки больше почти ничего не создали. Особенно во втором тайме. Сборная России в подготовительный период, очевидно, работает над функциональной готовностью. На фоне крепкой Польши удалось поддерживать высокий прессинг все 90 минут. Можно сказать, что столь интенсивная игра команды Черчесова стала сюрпризом для хозяев, которые и сами горазды действовать в подобной манере, но тут столкнулись с серьёзными проблемами.



От игры по большей части остались хорошие впечатления. Надёжно действовали в обороне (хотя Левандовски остался в запасе, а ему достаточно одного эпизода), очень активно прессинговали и, кажется, ещё можем прибавить в этом компоненте, выйдя на пик готовности ближе к плей-офф. Если в такой же манере сыграем со следующим соперником, то болгары вряд ли справятся с давлением. Это возможность детально отработать игру в атаке, лучше скоординироваться. Скажу больше, даже грозной, но возрастной Бельгии будет не так просто играть под таким давлением, которое россияне сегодня оказали на Польшу», — цитирует Бубнова Sportbox.

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