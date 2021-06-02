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Черчесов: доволен отношением команды к игре с Польшей

Черчесов: доволен отношением команды к игре с Польшей
Андрей Панков
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат товарищеского матча со сборной Польши (1:1).

«Любую игру хочется выиграть. Понравилась реакция на пропущенный гол. Пропустили на первых минутах, но не отошли от своей игры, владели инициативой. Забили красивый мяч. Имели несколько моментов, которые могли реализовать. Доволен отношением к игре. После 10 дней сложных тренировок играли компактно. Были моменты качественные, когда владели преимуществом. Были моменты, когда отдавали инициативу. Что планировали, выполнили, выпустили шесть игроков. Сафонов дебютировал, Мухин вышел. По заявке мы решим. Не было не только Евгеньева и Лунёва, но и Фомина», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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