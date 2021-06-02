Матчи сборной России с Финляндией и Данией на Евро-2020 покажет Первый канал

Матчи сборной России с национальными командами Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген) на групповом этапе Евро-2020 в прямом эфире покажет Первый канал.



Телеканал также покажет следующие матчи групповой стадии чемпионата Европы:



Италия — Турция (11 июня, Рим)

Нидерланды — Украина (13 июня, Амстердам)

Испания — Швеция (14 июня, Севилья)

Франция — Германия (15 июня, Мюнхен)

Англия — Шотландия (18 июня, Лондон)

Португалия — Германия (19 июня, Мюнхен)

Испания — Польша (19 июня, Севилья)

Чехия — Англия (22 июня, Лондон).

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург.