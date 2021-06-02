Матчи сборной России с Финляндией и Данией на Евро-2020 покажет Первый канал

Матчи сборной России с национальными командами Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген) на групповом этапе Евро-2020 в прямом эфире покажет Первый канал.
Телеканал также покажет следующие матчи групповой стадии чемпионата Европы:
Италия — Турция (11 июня, Рим)
Нидерланды — Украина (13 июня, Амстердам)
Испания — Швеция (14 июня, Севилья)
Франция — Германия (15 июня, Мюнхен)
Англия — Шотландия (18 июня, Лондон)
Португалия — Германия (19 июня, Мюнхен)
Испания — Польша (19 июня, Севилья)
Чехия — Англия (22 июня, Лондон).
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 2 июня 2021
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