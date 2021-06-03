Сергей Ребров раскрыл причины конфликта с руководством «Ференцвароша»

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров рассказал о причинах конфликта с руководством венгерского клуба.

«У каждого, как это часто бывает, своя правда. Я долго молчал, читал публикации в СМИ, но не хотел всё это комментировать, уважая свой контракт с клубом. Но, видимо, пора, поскольку вся эта ситуация меня очень сильно напрягает…



После того, как в начале года в трансферной политике „Ференцвароша“ возникли определенные нюансы, я сказал президенту, что не согласен с некоторыми вещами. Считаю, что после трех чемпионских титулов, после выходов в Лигу Европы и Лигу чемпионов точно заслуживаю, чтобы перед приглашением новых игроков моё мнение было услышано. Президент меня заверил, что не будет никаких трансферов без моего согласия, а после этого клуб… подписал ещё одного новичка.



Я, конечно же, отреагировал на эту ситуацию и в беседе со своим агентом Шандором Варгой сказал, что так дальше работать не буду. Слов о том, что разрываю контракт, ухожу — не было. Я попросил менеджера передать это руководителю клуба только для того, чтобы мы встретились и за круглым столом решили все вопросы. Прошло уже почти четыре месяца, но встреча так и не состоялась, хотя президент не раз говорил журналистам, что хочет со мной поговорить. Понимаю, что Габор Кубатов занят в правительстве страны, но у „Ференцвароша“ миллионы болельщиков, и судьба клуба им не безразлична. Люди встречали меня на улицах и спрашивали только об одном: «Сергей, вы что, уходите?»



Безусловно, разногласия и недоразумения есть у любой команды, но все эти проблемы нужно решать конструктивным путем, за счёт обычной коммуникации. Но встретиться с президентом мне так и не удалось.



У меня действующий контракт сроком еще на год, и я уважаю этот договор. Я не из тех людей, которые бегут при первом удобном случае, увидев улучшенные условия. Перед стартом прошлого сезона у меня были очень хорошие предложения от очень хороших клубов. Но у меня такой характер — если работаю с кем-то, верю в этих людей, то не могу просто так разорвать контракт. И я рад, что остался в „Ференцвароше“.



Взаимное уважение руководителей, тренеров, игроков — это первое, с чего я начинаю разговор в новой команде. Но то, что происходит сейчас, немного некрасиво по отношению ко мне. И, самое главное, странно. Всё-таки за три года работы у нас были хорошие отношения, были успехи, и я всегда буду благодарен руководителям клуба за то, что меня сюда пригласили, а также болельщикам, которые поддерживали во всём. Но пришло время уважать и меня. Приняли какое-то решение — поставьте в известность», — цитирует Реброва «Команда №1».

Президент «Ференцвароша» Габор Кубатов ранее рассказал, что Сергей Ребров сообщил о желании покинуть пост главного тренера клуба ещё в феврале.