Президент «Ференцвароша»: 10 февраля Сергей Ребров фактически подал в отставку

Президент «Ференцвароша» Габор Кубатов рассказал, что Сергей Ребров сообщил о желании покинуть пост главного тренера клуба ещё в феврале.



«Самая большая проблема сейчас в том, что 10 февраля Сергей Ребров фактически подал в отставку. Он сообщил, что хочет уйти в конце сезона и чтобы мы начали поиски нового специалиста. Это было неожиданностью. Я даже не подозревал, что между тренером и менеджментом клуба существует непреодолимый контраст. Как ответственный президент я не могу оставить команду перед квалификацией Лиги чемпионов без тренера. Мы изучили рынок и у нас есть потенциальные кандидаты.



Я думал, что мы выразим нашу признательность, по крайней мере, в финансовом отношении, потому что Ребров тоже хорошо зарабатывал, на европейском уровне. Мы сделали всё возможное, чтобы он добился успеха. Блестящий тренер, которого всегда рады были видеть в клубе, но мы должны смириться с его решением. Хочу, чтобы мы сели и поговорили друг с другом. Всё ещё впереди», — приводит слова Кубатова Origo.

Новость по теме Сергей Ребров: за последний месяц со мной никто из руководства «Ференцвароша» не говорил