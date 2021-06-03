В «Спартаке» отреагировали на наказание за твит про «конюшню»

В московском «Спартаке» прокомментировали вердикт комитета по этике Российского футбольного союза, оштрафовавшего клуб на 60 тыс. рублей за скандальный пост в «Твиттере» после матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0).



«Мы всегда с уважением относились и будем относиться ко всем субъектам футбола и общественной жизни в целом. Жаль, что вышло недопонимание. Тем не менее мы принимаем решение комитета. Обжаловать его не будем», — сказал директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Напомним, после победы в дерби красно-белые опубликовали твит «Привет, конюшня, как дела?» Соперник впоследствии подал жалобу в комитет по этике, попросив также рассмотреть ещё один скандальный пост, в котором было видео со словами «вы отстой» (цензурная версия).

Новость по теме «Спартак» оштрафован за твит про «конюшню»