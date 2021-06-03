Президент «Барселоны» подтвердил, что Куман продолжит возглавлять команду

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что Рональд Куман продолжит тренировать клуб в следующем сезоне.



«После определённых раздумий мы приняли решение продолжить сотрудничество с Куманом. У него действующий контракт», — приводит слова Лапорты официальный твиттер-аккаунт каталонской команды.



Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. По итогам сезона чемпионата Испании «Барселона» заняла третье место, набрав 79 очков. Чемпионом Испании стал мадридский «Атлетико». Клуб набрал 86 очков за 38 встреч. «Реал» стал вторым в таблице с 84 набранными очками.



Ранее сообщалось, что если Куман покинет команду до конца контракта, клуб должен будет выплатить ему € 5,8 млн, а также годовую зарплату тренера – € 7,2 млн. Соответственно, всего наставник мог рассчитывать на компенсацию в размере € 13 млн.