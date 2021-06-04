Футболисты Бразилии обсуждали с федерацией возможность отказа от участия в Кубке Америки

Футболисты сборной Бразилии остались недовольны переносом Кубка Америки в их страну, сообщает Globo Esporte.



По информации источника, ветераны национальной команды в разговоре с главой бразильской федерации футбола Рожерио Кабокло выразили недовольство фактом переноса турнира и тем, что они узнали о нём из СМИ. Они обсудили с управленцем возможность отказа от участия в Кубке или отмены всего турнира.



Главный тренер бразильцев Тите на пресс-конференции подтвердил, что разговор футболистов с главой федерации имел место, но отказался уточнять, что они обсуждали. При этом вместе со специалистом на вопросы журналистов должен был отвечать капитан команды Каземиро, однако он не пришёл. Остальные игроки сборной также до сих пор никак не комментировали перенос Кубка Америки.



Напомним, права на проведение Кубка Америки поочерёдно лишили Колумбию и Аргентину. Сообщалось, что одной из причин была эпидемиологическая обстановка в этих странах, однако в Бразилии также испытывают проблемы с распространением коронавируса.

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