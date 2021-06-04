Болельщики набросились на Неймара возле отеля перед матчем сборной Бразилии

Болельщики набросились на бразильского нападающего Неймара, когда тот выходил из автобуса. Инцидент произошёл возле отеля в Порту-Алегри, где базируется национальная команда Бразилии.

Несколько болельщиков прорвались через охрану и бросились обниматься с Неймаром. Оттянуть болельщиков от футболиста помогла служба безопасности.

5 июня национальной команде Бразилии предстоит провести матч со сборной Эквадора в рамках отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года. Матч состоится в Порту-Алегри на стадионе «Бейра-Рио — Жозе Пинейро Борда». 9 июня бразильцам предстоит сыграть с Парагваем.

На данный момент сборная Бразилии возглавляет свою группу, набрав 12 очков. Команда одержала четыре победы в четырёх матчах отборочной стадии.